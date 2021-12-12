Son dakika haberleri: Eşinin çocuklarının gözü önünde öldürdüğü Cahide, toprağa verildi

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'a pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayete tanık olan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu arada otopsisinde vücudunun 6 yerinden yaralandığı tespit edilen Cahide Can, ailesi tarafından morgdan alınarak, kırsal Çağıl Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.