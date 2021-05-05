Son dakika haberi... Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü
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Son dakika haberi... Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü Adana'da eşini döven koca, kendisini uyaran kayınbiraderini de tüfekle vurarak öldürdü Adana'da eşini döven koca, kendisini uyaran kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü.

Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü

Adana'da eşini döven koca, kendisini uyaran kayınbiraderini de tüfekle vurarak öldürdü

ADANA - Adana'da eşini döven koca, kendisini uyaran kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde 1 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Yılmaz (28), ablası Feride Olgun'un eşi Mehmet O. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Mehmet O. olay yerinden koşarak kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut Yılmaz'ı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Mehmet O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet O., bir süre sonra kendisini saklayan ağabeyi Yusuf O.ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, kayınbiraderini kendisini tehdit ettiği için vurduğunu öne sürdü. Eşi Feride Olgun'un ise kocasının kendisini çok kıskandığını, dama çamaşır sermeye çıktığında bile "Neden dama çıkıyorsun çabuk aşağı in, millet sana bakar" diye kendisini darp ettiğini, evlendiği günden beri sürekli şiddet uyguladığını, kardeşinin de bu nedenle onunla konuşmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı iki kardeş alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı koca tutuklanırken, ağabeyi Yusuf O. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü
Son dakika haberi... Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü
Son dakika haberi... Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü
Son dakika haberi... Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü
Son dakika haberi... Adana'da dehşet...Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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