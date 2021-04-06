Son dakika haberleri... Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş

Son dakika haberine göre Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş Evli çift arasındaki 'acı kahve' cinayetle bitmişti, ilk duruşma yapıldı Kocaeli'de kahvenin acı olması sebebiyle tartıştığı eşi Özlem Güneş'i boğarak öldüren müezzin, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş

Evli çift arasındaki 'acı kahve' cinayetle bitmişti, ilk duruşma yapıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de kahvenin acı olması sebebiyle tartıştığı eşi Özlem Güneş'i boğarak öldüren müezzin, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada savunma yapmazken, Özlem Zengin'in babası ise verdiği ifadede, "Kızım annesine 'bu adam beni öldürürse boğarak öldürür' demiş" ifadelerini kullandı.

Olay, 5 Eylül 2020 tarihinde sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş ve boşanmak üzere olduğu eşi Özlem Güneş arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından boynundan yaralı olarak bulunan Zülküf Güneş, tedavisinin ardından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartıldı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İddianamede bu ifadeler yer almıştı

Hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen sanık Zülküf Güneş'in, eşi ile olay gecesi birlikte televizyon izlediklerini, bu sırada eşinin kendisine yaptığı kahveyi içtiğini ve kahvenin çok acı olduğunu anlayınca 'Neden bu kadar acı?' diye sorduğunu eşinin de kendisine 'İçinde zehir var' dediğini söylediği öğrenildi. Kahve sebebi ile çıkan tartışma sonrasında Özlem Güneş'in eline aldığı bıçakla saldırdığını söyleyen sanığın, eline aldığı başörtüyle kendini savunmaya çalıştığını, olayın devamını hatırlamadığı söylediği öğrenildi. Evde yaralı olarak bulunan Zülküf Güneş'in haksız tahrik veya meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla kendi boynunu kestiği iddianamede yer aldı.

"Savunma yapmak istemiyorum"

'Eşini kasten öldürme' suçuyla yargılanan Zülküf Güneş'in, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda maktul Özlem Güneş'in babası, avukatı ve sanık Zülküf Güneş yer aldı. Savunma yapmak istemeyen sanık Zülküf Güneş, "Kendi özel avukatımın sağlık mazereti vardır. Bu nedenle savunmamı ayrıntılı şekilde avukatımla birlikte yapmak istiyorum. Bu celse savunma yapmak istemiyorum" dedi.

"Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür"

Zülküf Güneş'ten şikayetçi olduğunu söyleyen maktul Özlem Güneşin babası Müşteki Servet Gön, "Ben olay gününü polisten öğrendim. Karakola çağrıldım ve iki çocuğu bana verdiler. Kızım boşanma aşamasındaydı ama davasını geri çekti sonra tekrar boşanma davası açtı. Bu esnada yine darp olayı olduğunu hatırlıyorum. Daha önce kızım ve sanık, Keşan ilçesinde yaşıyordu. Bu dönemde de kızımın boğazını sıkıp darp ettiğini hatırlıyorum. Biz uzun süre aile içine müdahale etmek istemedik. Bir dönem aile içinde yaşanabilecek sıkıntılar olduğunu düşündük. Fakat kızım Özlem Güneş annesine 'Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür' demiş. Sanık kızıma uzun süre psikolojik şiddet ve ekonomik olarak da baskı uygulamış. Kızım 10 yıl boyunca maaşını kendisi almamış. Evlendiklerinin ertesi günü dahil sanık kızımın hazırladığı kahvaltıya 'Bizim orada bu kahvaltıyı hayvanlara veriyorlar' demiş. Bunları bana bizzat kızım söyledi" dedi.

"Boşanma aşamasında da kızımı darp etti"

Sanık Zülküf Güneş'in son dönemde Özlem Güneş'le barışmayı çok istediğini söyleyen Servet Gön, "Son dönemde boşanma konusunda bir anlaşma durumu olmuştu hatta avukat ofisinde anlaşmalı boşanma görüşmeleri sırasında kızıma saldırdığını öğrendim. Bu olay sırasında yanılmıyorsam avukat hanım olaylara şahit olmuş. Olaydan önceki dönemde birlikte yaşamıyorlardı ancak kızım küçük kızın babasını tanıması adına eve davet ediyordu. Kızımın söylediklerini hatırladığım kadarıyla sanık evden gitmek istemeyip, kalmak istiyormuş. Sanık Zülküf, erkek torunuma annesi hakkında 155'i aramasını ve onu dövdüğünü söylemesini istemiş. Bunu bana çocuk söyledi. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Zülküf Güneş'in avukatı Ender Aslan'ın mazereti sebebiyle sanığın savunmasının alınamaması sebebiyle ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL