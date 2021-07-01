Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
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Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle 8'inci kattan düşen 12 yaşındaki Lily Cihan hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle 8'inci kattan düşen 12 yaşındaki Lily Cihan hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan site içerisinde yaşandı. 8'inci sınıf öğrencisi Lily Cihan(12), henüz belirlenemeyen nedenle bulunduğu binanın 8'inci katından düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde Lily Cihan'inci kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Lily Cihan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABASI, LGS'DEN İYİ BİR PUAN ALDI

Olay sonrası çalışmalara başlayan polis ekipleri kız çocuğunun babasının ifadesini aldı. Yeni Zelanda asıllı baba David james Gıbbens, ifadesinde kızının LGS sınavına girdiğini, bugün sınav sonuçlarının açıklandığını, iyi bir puan aldığını ve herhenig ibr psikolojik sorununun bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Polisin, Lily Cihan'ın yüksekten düşmesiyle ilgili incelemeleri devam ediyor.

Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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