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Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın-1

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

ESENYURT İstiklal Mahallesi 2663 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının 3. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ESENYURT İstiklal Mahallesi 2663 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının 3. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında fabrika binasından atlayan bir işçi yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.


- İstanbul
Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın-1

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın-1

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın-1

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın-1

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın-1

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın-1

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Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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