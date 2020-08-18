Dükkanında küçük kızı istismar eden bakkal, mahalleli tarafından lince uğradı İstanbul'da bir bakkalın 13 yaşındaki müşteri kıza sarılarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Olayı duyan kalabalık bir grup ise şahsa linç girişiminde bulundu. Saldırıyı polis ekipleri sonlandırdı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bakkal Abdülaziz O, alışveriş yapmak için dükkanına gelen 13 yaşındaki kıza sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istendi. Yabancı uyruklu bakkalı polis zor kurtardı.

BAKKALINA GELEN KIZ ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETTİ

Olay, Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde bulunan bakkalda meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal dükkanı işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkanına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.

KALABALIK LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi, bakkala gelerek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken aldığı darbelerle hafif şekilde yaralanan Abdülaziz O. sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkartılarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan arbede sırasında dükkandaki bazı mallar yere saçıldı. Dükkana karşı olası bir saldırı nedeniyle polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA