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Son dakika haberleri... Esenler'de üzerinden tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Esenler'de üzerinden tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı

Son dakika haberi... Esenler'de polis ekiplerinin durdurduğu şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de polis ekiplerinin durdurduğu şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi. Emniyete gitmek istemeyen şahıs polise zor anlar yaşatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye görevini yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir şahsı durdurarak GBT sorgusu yaptı. Şahsın üzerinde de arama yapan polis ekipleri, tabanca ele geçirdi. Polis ekipleri şahsı işlemler için emniyete götürmek isterken, şüpheli şahıs ise araca binmek istemeyince polis ekipleri zor anlar yaşadı. Bir süre sonra ikna edilen şahıs araca alınarak emniyete götürülürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Esenler, Polis, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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