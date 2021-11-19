Deprem anı lokantanın güvenlik kamerasında (2)

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem anı, ilçedeki bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, depremi hisseden vatandaşlar yemek yemeyi bırakıp lokantadan koşarak uzaklaşıyor.

İşletme sahibi Alper Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem esnasında müşterilerle ilgilendiğini anlatarak, "Deprem anı birden müşteriler arasında telaş oldu, bütün müşteriler dışarı kaçtılar. Deprem şiddetliydi, aynı deniz dalgası gibiydi. Birden müşteriler ayağı kalkınca baktım sallanıyoruz. Sonra tavandaki havalandırma pervaneleri sallandı. İş yerimizde hasar yok, çevre köylerdeki evlerde var. Can kaybımızın olmaması bizi sevindirdi. Güvenlik kamerasında deprem anında müşterilerin yemek yemeği bırakıp kaçtıkları da görüntülendi." diye konuştu.