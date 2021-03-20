Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı

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Erzincan'da husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Daha önce aralarında husumet bulunan Kurt ve Kara aileleri arasında Bit Pazarı'nda çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 2'si çocuk 11 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğren

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir