Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı
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Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı

20.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:09

Erzincan'da husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Daha önce aralarında husumet bulunan Kurt ve Kara aileleri arasında Bit Pazarı'nda çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 2'si çocuk 11 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğren

Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı
Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı
Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı
Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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