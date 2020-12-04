Son dakika haberleri... Erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı

Son dakika haberleri: Erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı Bursa'da iddiaya göre cinsel ilişki teklifini kabul etmediği için darp ederek ayağından vuran erkek arkadaşının, silahı elinden alıp onu öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı

BURSA - Bursa'da iddiaya göre cinsel ilişki teklifini kabul etmediği için darp ederek ayağından vuran erkek arkadaşının, silahı elinden alıp onu öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Kasım Salı günü saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu Sokak'taki çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra Y., eğlenmek için sevgilisi İsmail İlgi'nin çiftlik evine gitti. Burada bir süre alkol alan ikiliden İsmail İlgi, iddiaya göre sevgilisi Zehra Y. ile ilişkiye girmek istedi. Zehra Y.'nin kabul etmemesinin ardından içki içmeye devam eden İsmail İlgi, bu kez zorla ilişkiye girmeye çalıştı. Sevgilisinin bir kez daha direnmesi üzerine öfkelenen İsmail İlgi, yaşanan tartışmanın ardından Zehra Y.'yi tabanca ile sağ ayağından vurdu.

Yaralanan Zehra Y. acı içinde yere yığılırken, İsmail İlgi sevgilisini darp etti. Yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan İsmail İlgi'nin elinden tabancayı alan Zehra Y., erkek arkadaşını başından vurdu. İsmail İlgi, kanlar içinde yere yığılırken, paniğe kapılan Zehra Y. polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikiliyi çiftlik evinde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan İsmail İlgi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Zehra Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından İsmail İlgi'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Zehra Y. hastanedeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kadının tehdit ve yaralama gibi suçlardan 25 adet kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN