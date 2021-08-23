Son dakika haberleri... Erbaa'da "Biriktirdikçe Kazanalım Projesi" kapsamında yaklaşık 10 ton atık toplandı

Son dakika haberi: Erbaa Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan "Biriktirdikçe Kazanalım Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 ton atık toplandı.

Erbaa Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan "Biriktirdikçe Kazanalım Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 ton atık toplandı.

Proje kapsamında yaklaşık 4 bin kilogram kağıt, 3 bin 200 kilogram plastik, 2 bin 700 kilogram cam, 200 kilogram metal atık toplandı.

Topladıkları atıklar karşılığı 169 kişinin manyetik kartlarına toplam 1655 lira değerinde puan yüklendi. Atık toplayarak puan biriktiren vatandaşlar, anlaşmalı marketlere giderek puan karşılığı alışveriş yapabiliyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, proje ile 10 ton atığın geriş dönüşümle doğaya zarar vermeden ekonomiye kazandırıldığını vurgulayarak, "Şubat ayından bu yana toplanan atıklarla 360 metrekarelik bir orman alanının yok olması engellendi. 5 bin 600 ağaç kesilmekten kurtuldu. Küresel ısınmaya yol açan 480 kilogram karbondioksitin atmosfere salınımı engellenmiş oldu. Aynı zamanda vatandaşlarımız atıkları çöpe atmak yerine geri dönüşümle hem kendi ekonomilerine hem de doğaya katkı sağlamış oldular. Bu duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız