Son dakika haberleri... Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Adana'da gerçek oldu
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Son dakika haberleri... Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Adana'da gerçek oldu

Son dakika haberleri... Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Adana'da gerçek oldu
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'nın Sarıçam ilçesinde engelli 3 çocuğun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe döndü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde engelli 3 çocuğun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe döndü.

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) ile Türk Kızılay Yüreğir Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bedensel engelli çocuklar Menekşe Mahallesi'ndeki Menekşe Tepesi'ne çıktı.

Pilotların yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, pistten tandem (ikili) uçuş yaptı.

Yaklaşık 30 dakika gökyüzünden Seyhan Baraj Gölü manzarasını izleyen çocukların hayali gerçek oldu.

AHAS Kulübü Başkanı Güner Akkaya, yılda en az 100 engelli bireye ücretsiz uçuş yaptırdıklarını söyledi.

Engelli bireylerle salgın sürecinden sonra il defa bir araya geldiklerini belirten Akkaya, "Bugün engelli kardeşlerimizi ailelerinin önünde ilk kez uçuracağız. Bu bizim için tarifi imkansız bir mutluluk. Engellileri önemsiyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok önemli, farkındalık yaratmak noktasında da önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türk Kızılay Yüreğir Şubesi Başkanı Asım Gül, engelli çocukların kendilerinden talepte bulunduklarını ve onların isteklerini gerçekleştirmek için adım attıklarını söyledi.

Bedensel engelli Abdurrahman Hakverdi ise uçmak için heveslendiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bedensel engelli Hatice Başak da korkmadığını ama heyecanlı olduğunu belirterek "Uçmak benim hayalimdi, kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu

Son dakika haberleri... Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Adana'da gerçek oldu
Son dakika haberleri... Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Adana'da gerçek oldu
Son dakika haberleri... Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Adana'da gerçek oldu
Son dakika haberleri... Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Adana'da gerçek oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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