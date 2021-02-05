Son dakika haberleri... Endonezya'da Myanmar'daki askeri darbe karşıtı protesto düzenlendi
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Son dakika haberleri... Endonezya'da Myanmar'daki askeri darbe karşıtı protesto düzenlendi

05.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:18
Son dakika haberleri... Endonezya'da Myanmar'daki askeri darbe karşıtı protesto düzenlendi

Son dakika gündem haberi... Endonezya'da, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasına tepki amaçlı gösteri düzenlendi.

Endonezya'da, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasına tepki amaçlı gösteri düzenlendi.

Başkent Cakarta'da Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan küçük bir grup, Myanmar'da demokrasiyi desteklemek amacıyla darbe karşıtı slogan attı.

"Myanmar halkı birlikteyiz", "Myanmar için demokrasi" ve "Myanmar'da barış" pankartları taşıyan grup, darbede tutuklanan yetkililerin serbest bırakılmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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