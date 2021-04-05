Son dakika haberleri: Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi
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Son dakika haberleri: Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi

İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanık dinlendi.

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Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi

İSTANBUL - Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanık dinlendi.

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı Emre Aşık ve taraf avukatları hazır bulundu. Davacı - karşı davalı Yağmur Aşık duruşmaya katılmazken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Duruşmada, Emre Aşık'ın getirdiği iki tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yağmur Aşık'ın avukatının çocukların velayet talebini reddeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Son dakika haberleri: Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi
Son dakika haberleri: Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi
Son dakika haberleri: Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi
Son dakika haberleri: Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

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