Son dakika haberleri... Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar
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Son dakika haberleri... Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar

20.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:10

Edinilen son dakika gelişmesine göre Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar Ekmek bahanesi ile sokağa çıkan vatandaşlar, emniyet müdürünün soruları karşısında sıkışınca gezmeye çıktıklarını itiraf ettiler Gaziantep'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan vatandaşlar, denetime çıkan İl Emniyet Müdürü Cengiz...

Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar

Ekmek bahanesi ile sokağa çıkan vatandaşlar, emniyet müdürünün soruları karşısında sıkışınca gezmeye çıktıklarını itiraf ettiler

GAZİANTEP - Gaziantep'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan vatandaşlar, denetime çıkan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e bir dakika bile dayanamadı. Ekmek alma bahanesi ile sokağa çıkan vatandaşlar, emniyet müdürünün soruları karşısında sıkışınca gezmeye çıktıklarını itiraf ettiler.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında en yoğun denetimlerin gerçekleştirildiği Gaziantep'te bu kez polislerle birlikte Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de denetime çıktı. Sokak sokak, cadde cadde gezen Emniyet Müdürü Zeybek, hem vatandaşları hem de görevdeki polisleri denetledi. Ciddi ve özverili bir şekilde görev yapan polis memurlarının ödüllendirilmesi için not aldıran Zeybek, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlara ise zor anlar yaşattı. Sokakta yürüyüş yapan ve gezen vatandaşların bahaneleri şaşırttı. Kendilerini durduran polislere ekmek alma ve markete gitme bahanesini dile getiren vatandaşlardan bazıları ise Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e rastladı. Vatandaşlar Zeybek'in soruları karşısında sıkışınca gezmeye çıktıklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Suçlarını itiraf eden vatandaşlara Müdür Zeybek'in talimatı ile para cezası kesildi.

Emniyet Müdürü Zeybek, araçların da durdurulduğu kontrol noktasında sürücülerin izin belgesi ve evraklarını da kontrol ederek, sürücülere nereye gittiklerini sordu. Sokağa izinsiz çıkan vatandaşlara ceza yazıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in durduğu bir vatandaşın söyledikleri ise pes dedirtti. Sokağa çıkma yasağında gezmek ve yürüyüş yapmak için dışarı çıktıklarını ifade eden vatandaşlar cezadan kurtulamadı.

Son dakika haberleri... Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar
Son dakika haberleri... Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar
Son dakika haberleri... Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar
Son dakika haberleri... Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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