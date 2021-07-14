Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
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Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre GÖNÜL İLİŞKİM VARDI, RAHATSIZLIK VERMEDİMHakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Nasuh Çulcu'nun mahkemede verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığını, rahatsızlık vermediğini kaydetti.

"GÖNÜL İLİŞKİM VARDI, RAHATSIZLIK VERMEDİM"

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Nasuh Çulcu'nun mahkemede verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığını, rahatsızlık vermediğini kaydetti.

"BU İTHAMLA AÇIĞA ALINMAM ONURUMU VE HAYSİYETİMİ ZEDELEDİ"

Açığa alınmasının onur ve hasiyetini zedelediğini belirten Çulcu şunları söyledi: "'Ben emniyette görev yapan başka bir komiserle gönül münasebeti yaşadım. Olayın yaşandığı gün gönül münasebeti yaşadığım kişi amirlerime şikayet etti. Müdür Yardımcısı Hasan Cevher beni yanına çağırarak açığa alındığımı söyledi. Bu sırada bende müdüre gönül ilişkisi yaşadığım kişiye herhangi bir rahatsızlık vermediği belirterek, 'Bu ithamla açığa alınmam onur ve hasiyetimi zedeledi. Açığa alınma durumunda mesnetsiz (dayanıksız) olaydan dosyama işlenecek ve haksız bir şekilde bu durumdan kaynaklı memuriyetten emekli olana kadar sıkıntı yaşayacağım.' dedim. Bu sırada müdür Hasan Cevher de beni ensemden tutarak dışarı sürüklemeye çalıştı. Orada bulunan diğer memurlara 'alın bunu karakola götürün' diye talimatlarda bulundu. Hiçbir memur müdahale edemedi. Ben de o sırada tek başıma üst kata çıktım. Bir müddet bekledikten sonra başka bir müdür yanıma geldi. O müdürde bana Hasan müdürün kendisini aradığını ve benim açığa alındığımı söyledi. Bende silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada bende arkasından 3 el ateş ettim. Sonra ben dışarı çıkarken polis memurları bana silah doğrultu. Ben de silahımı yere indirip, 'ben size sıkmayacağım siz sıkacaksanız sıkın' dedim. Sonra orada bana silah doğrultan bir memur beni bacağımdan vurdu."

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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