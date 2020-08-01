EMİNÖNÜ'NDE KORKUTAN GÖRÜNTÜ; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
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EMİNÖNÜ'NDE KORKUTAN GÖRÜNTÜ; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

İstanbul'un gözde yerlerinden olan Eminönü'ne vatandaşlar akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık yapılan anonslara rağmen koronavirüs tedbirlerini umursamadı. Vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım doldu. İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.

01.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:47

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü'nde aldı. Binlerce kişi Eminönü'ne akın etti. Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğu kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı kameralara yansıdı. Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler de Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vapurlar tıka basa doldu. İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.

"ÇOK KALABALIK AMA EVDE BUNALDIK"

Bayramın ikinci gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Eminönü'ne gelen Abbas Şener, kalabalıktan korkmasına rağmen evde bunaldıklarını söyledi. Şener, "Hava güzel. Gezmeyi seviyoruz. Geçen sefer yine gitmiştik şimdi tekrar gidelim dedik. Eşim ve ailemle birlikte gezmek amaçlı gidiyoruz. Kalabalık ve sıcak hava korkutuyor ama ne yapalım gezeceğiz yeğenim de var evde bunalmış gidelim dedik" ifadelerini kullandı.

"GEZMEK İÇİN GELDİK"

Bayram tatili için ailesiyle Ankara'dan İstanbul'a gelen Ramazan Tekel ise, "Adalara gezmeye gidiyoruz. Ankara'dan geldik. Önce Ayasofya'yı gezdik. Sultanahmet'i gezdik. Şimdi de adalara gidiyoruz. Çok sıcak ve kalabalık ama yapacak bir şey yok gezmek için geldik Ankara'dan" şeklinde konuştu.
EMİNÖNÜ'NDE KORKUTAN GÖRÜNTÜ; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Kaynak: DHA

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