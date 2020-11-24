Son dakika haberleri | Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde koronavirüsten öldü
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika haberleri | Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde koronavirüsten öldü

24.11.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:36
Son dakika haberleri | Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde koronavirüsten öldü

Son dakika haber: TOKAT'ın Niksar ilçesinde koronavirüse yakalanan emekli öğretmen Mehtap Bedenbaşı (64), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde koronavirüse yakalanan emekli öğretmen Mehtap Bedenbaşı (64), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti.

İlçede 25 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve 6 yıl önce emekli olan bir çocuk annesi Mehtap Bedenbaşı geçen hafta koronavirüse yakalandı. 4 gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bedenbaşı Niksar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden emekli öğretmenin cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ve yakınları katıldı. Bedenbaşı Melikgazi Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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