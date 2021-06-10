Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
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Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı

Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MARDİN'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği saldırıda şehit olan 1 çocuk annesi polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehit edilişinin 5'inci yılında Edirne'deki kabri başında dualarla anıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği saldırıda şehit olan 1 çocuk annesi polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehit edilişinin 5'inci yılında Edirne'deki kabri başında dualarla anıldı. Özsoy'un kızı Elif (9), anmaya annesinin kepini takarak katıldı.

Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne, 2016 yılının haziran ayında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 1 çocuk annesi polis memuru Nefize Çetin Özsoy şehit oldu. Özsoy, şehit edilişinin 5'inci yılında Edirne'nin Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anmaya, Özsoy'un annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin, kızı Elif'in yanı sıra, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, siyasi parti temsilcileri çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Kabri çiçeklerle donatılan şehit  Özsoy'un ruhuna İl Müftülüğü'nde görevli Recep Çermioğlu dualar okudu. Bu sırada anne  Hafize ile baba Süleyman Çetin, gözyaşlarına hakim olamadı. 

ANNESİNİN KEPİNİ TAKTI

Şehit Nefize Çetin Özsoy'un kızı Elif, anmaya annesinin kepini takarak katılırken, görenler duygulu anlar yaşadı. Annesinin kabri başından bir an olsun ayrılmayan Elif, anneanesi ve dedesi tarafından teselli edildi. Elif'in de annesi gibi polis olmak istediği belirtildi.


Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Son dakika haberleri: Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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