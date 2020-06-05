Son dakika haberleri... Elazığ Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
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Son dakika haberleri... Elazığ Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Son dakika güncel haberine göre ELAZIĞ Havalimanı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen seferler, normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Son dakika haberleri... Elazığ Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
05.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:12

ELAZIĞ Havalimanı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen seferler, normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması nedeniyle geçici süreyle durdurulan uçak seferleri, normalleşme süreciyle yeniden başladı. Elazığ Havalimanı'nda da uçuşlar, Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı seferlerle başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uçakların içinde olduğu kadar, havalimanında da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Terminal binasına yolcular haricinde kimse alınmazken, her 15 dakikada bir koronavirüse karşı uyarılar yapılıyor. Yolcular ikinci güvenlik noktasında sosyal mesafeye uygun şekilde, kontrol ve aramalardan geçerek uçağa alınıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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