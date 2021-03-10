Son dakika haberleri... Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

10.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:56

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı Elazığ'da 14 metrelik su kuyusuna düşen gebe inek, hayvan boğulmadan yetişen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 14 metrelik su kuyusuna düşen gebe inek, hayvan boğulmadan yetişen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem Sarı'ya ait hayvanlardan 8 aylık gebe inek, su kuyusunun üzerindeki betonun çökmesiyle içine düştü. Yaklaşık 14 metre olan kuyuda mahsur kalan ve boğulma tehlikesi bulunan ineğin kurtarılması için sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Aşağı merdiven uzatan ekipler, hayvana ulaşıp öncelikle boğulmasını önlemek için boynuz kısmından askıya aldı, ardından da kafa ve vücuduna geçirdikleri halatlarla vinç yardımıyla yukarı çekti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından hayvan sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Son dakika haberleri... Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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