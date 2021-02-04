Son dakika haberleri! El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu
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Son dakika haberleri! El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu

04.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:04
Son dakika haberleri! El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu

Son dakika gündem haberi... ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet kendiliğinden hareket etti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet kendiliğinden hareket etti. Yolda ilerleyen kamyonet, bölgede devriye gezen jandarma ekibi tarafından fark edilip durduruldu.

Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el freninin çekmediği kamyonet, kendiliğinden hareket etti. Bu sırada devriye görevi yürüten jandarma ekibi, durumu fark edip müdahale etti. Yolda kontrolsüz şekilde ilerleyen kamyonet durduruldu. O anlar kameraya yansıdı.


Son dakika haberleri! El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu
Son dakika haberleri! El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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