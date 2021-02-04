Son dakika haberleri! El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet kendiliğinden hareket etti. Yolda ilerleyen kamyonet, bölgede devriye gezen jandarma ekibi tarafından fark edilip durduruldu.

Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el freninin çekmediği kamyonet, kendiliğinden hareket etti. Bu sırada devriye görevi yürüten jandarma ekibi, durumu fark edip müdahale etti. Yolda kontrolsüz şekilde ilerleyen kamyonet durduruldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER