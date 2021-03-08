Son dakika haberleri... Ekvator Ginesi'ndeki patlama sonrası hastane krizi
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Son dakika haberleri... Ekvator Ginesi'ndeki patlama sonrası hastane krizi

08.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:39
Son dakika haberleri... Ekvator Ginesi'ndeki patlama sonrası hastane krizi

Son dakika haberlerine göre Ekvator Ginesi'ndeki askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen; 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından, hastanelerde yer kalmadığı belirtildi.

Ekvator Ginesi'ndeki askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen; 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından, hastanelerde yer kalmadığı belirtildi.

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde bir askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen peş peşe patlama sonrası 17 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığı olayın ardında ülkede hastane krizi yaşandı. Patlama bölgesinin çevresinde çok sayıda sivil yerleşim yerinin hasar aldığı, birçok kişinin enkaz altında kaldığı patlamada, yaralıların tedavisinde sıkıntı yaşandığı ifade edildi. Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Guinea Salud izinli sağlık çalışanlarının görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu. Yerel medya, yaralı sayısının çok fazla olduğunu ve bu nedenle hastanelerde yer kalmadığını bildirdi.

DİNAMİT VE MÜHİMMAT DEPOLAMA BİRİMİNİN HATASI

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema, yerel televizyonlara yaptığı açıklamada, askeri üssün mühimmat deposunda görevli kişilerin ihmali nedeniyle patlamaların meydana geldiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI OBIANG'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema, patlamaların ardından yaptığı açıklamada, uluslararası topluma ve hayırseverlere destek çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Obiang, "Patlamaların neden olduğu hasarın büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Covid-19 salgınıyla çakışan bu zor zamanlarda Ekvator Ginesi'ne desteklerini sağlamak için uluslararası topluma ve ulusal hayırseverlere bir çağrı yaptım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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