Son dakika haberleri | Eğitimci Yazar Bozkurt, korona virüsten hayatını kaybetti Son dakika gelişmesine göre Korona Virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Eğitimci Yazar Ali Bozkurt, hayatını kaybetti.

Korona Virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Eğitimci Yazar Ali Bozkurt, hayatını kaybetti.

Bir süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Korona Virüs (Covid-19) tedavisi gören Eğitimci Yazar Ali Bozkurt (66), doktorların yapmış olduğu bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Korona Virüsünden hayatını kaybeden Bozkurt, Öğretmenden Mektup Var, Allah İnancı ve Esmaü'l-Hüsna, Faklı Dünyalar, Huzur Arayan Ruhlar, Temel İnanç Sistemleri, Şehir Az İleride ve Gençler İçin Hayat Reçetesi gibi bir çok kitap yazdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA