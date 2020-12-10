Son dakika haberleri... Eğimli yolda düşüp, öldü
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Son dakika haberleri... Eğimli yolda düşüp, öldü

10.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:00
Son dakika haberleri... Eğimli yolda düşüp, öldü

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, evinin yakınındaki eğimli yolda dengesini yitirerek düşen Nazmiye Bargaç (79), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, evinin yakınındaki eğimli yolda dengesini yitirerek düşen Nazmiye Bargaç (79), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Bademağacı Mahallesi Köprübaşı Yaylası'nda meydana geldi. Nazmiye Bargaç, evinin yaklaşık 40 metre uzağında bulunan eğimli yolda dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazmiye Bargaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Nazmiye Bargaç'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici veya delici alet yaralanması olmadığı belirlenen Nazmiye Bargaç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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