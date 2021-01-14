Son dakika haberleri | Ege'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor

Aydın Devlet Hastanesi

Aşı odası

Aşı vurulan çalışanlar

Hemşire Şerife Bolatlı'dan açıklama Ege'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor

AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Aydın'da da ilk aşı İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'e yapıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Açıkgöz, kente 15 bin doz aşı gönderildiğini söyledi.

İlk etapta 2 bin 500 sağlık çalışanının aşılandığını anlatan Açıkgöz, "Aydın'da 16 kamu, 3 özel ve 1 üniversite hastanesinde toplam 160 istasyonda aşı yapılıyor. Kovid-19 riski ortadan kalkana kadar gerek tedavi ve filyasyon gerekse de aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol