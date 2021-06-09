Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
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Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de korkutan yangın.

Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski yerleşim alanında çıkan ev yangını, mahalleye korku dolu anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre, yangın İbrahimce Mahallesi 385 Sokak No: 12'de meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevler evden yükselirken, mahalleyi siyah dumanlar sardı. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit itfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Mahallede eski 2 katlı evlerin bulunması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların koşuşturmaları dikkat çekti. Yangın, ekiplerin müdahalesi diğer binalara sıçramadan söndürülmesi ile mahalle sakinleri derin nefes aldı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada
Balıkesir'de korkutan yangın...Vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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