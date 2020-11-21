Son dakika haberleri! Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberleri! Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor

21.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:57
Son dakika haberleri! Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne-Kırklareli bölünmüş yol çalışmalarını denetledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne-Kırklareli bölünmüş yol çalışmalarını denetledi.

Vali Canalp, İskenderköy mevkisinde devam eden çalışmalarla ilgili Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyip önerilerde bulunan Canalp, 1. Etap yol çalışmasını 3 kilometre yürüyerek denetledi.

Vali Canalp, denetlemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmasını hiçbir zaman aksatmaya uğratmadan sürdürdüğünü söyledi.

Önceki yıllarda Kırklareli bölümünde çalışmalar yapıldığını anlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Bu yıl Edirne bölümünde çalışmalar devam ediyor. Bölge müdürlüğümüz çalışmaları birebir yakından takip ediyor. Bizler de gereken her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl da çalışmalar hızlı şekilde devam edecek. Kırklareli-Edirne arasındaki yolu konforlu çok rahat bir seyahatle hem Kırklarelililer hem de Edirneliler kullanacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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