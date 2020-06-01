Son dakika haberleri: Edirne'den kısa kısa
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Son dakika haberleri: Edirne'den kısa kısa

Son dakika güncel haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme uygulamaları kapsamında uzun bir sürenin ardından iş yerlerini açan esnafları ziyaret etti.

Son dakika haberleri: Edirne'den kısa kısa
01.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:04

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme uygulamaları kapsamında uzun bir sürenin ardından iş yerlerini açan esnafları ziyaret etti.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki bin 700 işletmenin dezenfeksiyon işlemlerinin belediye ekipleri tarafından yapıldığını belirtti.

Lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelerin tekrar faaliyete girdiğini aktaran Gürkan, "Bu başlangıç sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyarak devam edecek. Bu işletmede de olduğu gibi el dezenfektanları, kolonyalar, maskeler var. İşletme sahiplerimizde hijyen kurallarına uyuyorlar. Biz de İl Başkanım ve İlçe Başkanımla birlikte esnafımıza bu çok zorlukla geçirdiği 80 günden sonra hayırlı işler dileyelim dedik. İşin doğrusu 80 gündür ciğeri özlemiştik. Edirneliler ciğer yemeden çok duramaz. Geldik Kemal Usta'da hem birer tava ciğer yemek hem de hayırlı işler dilemek istedik." ifadelerini kullandı.

ETSO'dan teşekkür

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Zıpkınkurt, yayımladığı teşekkür mesajında, Valilik ve Belediyenin her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Canalp ve Gürkan'a üyeleri adına teşekkür eden Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde üyelerimize dağıtılmak üzere binlerce maske temin eden, ilimizi site site,

sokak sokak, dükkan dükkan dezenfekte eden, 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında

genelgede belirtilen sektörlere ilişkin üyelerimize çalışma izni verilmesi adına 7/24 çalışan, haziran ayı itibari ile tüm sektörlere Kovid-19 ile hijyen konusunda düzenlenecek eğitimler ve sürecin başladığı

günden bu yana hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmalarını sürdüren Edirne Valisi Ekrem Canalp ve

Valiliğimiz bünyesindeki başta İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm Müdürlükler ve

Edirne İl Özel İdare'ye, süreçte büyük emeği geçen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ilgili Edirne

Belediyesi birimlerine teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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