Edirne'de kalp krizi sonucu vefat eden asker, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY (AA) - Edirne'de vatani görevini yerine getirirken kalp krizi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden er Mustafa Yusuf Kahraman, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahraman'ın (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncu Baba gasilhanesindeki işlemlerin ardından, cenaze töreninin yapılacağı Somuncu Baba Cami ve Külliyesine getirildi.

Burada düzenlenen törene, Kahraman'ın babası Hasan Hüseyin, annesi Emsal, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Yusuf Kahraman'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Evrah Mezarlığına defnedildi.

Kahraman'ın, Edirne'de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.