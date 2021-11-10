Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı - Haberler
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Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırları arasındaki Eber Gölü'nün kıyılarında bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın, Bolvadin ilçesi başta olmak üzere çevresindeki birçok bölgeden görülürken, alevlere göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı müdahale edilemiyor.

Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

Son dakika: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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