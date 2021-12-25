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Son dakika haberleri: Düzce'de özel gereksinimli öğrenciler jandarmaya konuk oldu

Son dakika haberleri: Düzce'de özel gereksinimli öğrenciler jandarmaya konuk oldu
AA / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Düzce'de özel gereksinimli öğrenciler, yürütülen proje kapsamında jandarma karakolunda misafir edildi.

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AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'de özel gereksinimli öğrenciler, yürütülen proje kapsamında jandarma karakolunda misafir edildi.

Akçakoca Jandarma Komutanlığı ekipleri, "En Büyük Engel Sevgisizliktir" projesi çerçevesinde Döngelli köyünde bulunan Mehmet Sevil Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören yaşları 8 ile 21 arasında değişen öğrencilere ziyarette bulundu.

Çocuklarla muhabbet ederek sıcak ortam oluşturan ekipler, öğrencileri jandarma araçlarıyla oluşturulan konvoyla İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.

Ekipler, asker kıyafeti giydirilen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Ünlü'nün de eşlik ettiği programda, çocukların sevinçleri gözlerinden okundu.

Makam koltuklarına oturtularak 2 saatlik temsili yetki verilen çocuklar, komutanlardan sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası jandarma ekipleri, hatıra fotoğrafı çektirdikleri çocukları jandarma araçlarıyla okullarına götürdü.

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AA / İsa Keleş - Son Dakika Haberleri

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