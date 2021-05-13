Son dakika haberleri! Duvar kaplamasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Duvar kaplamasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Duvar kaplamasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir banka ATM'sinin duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir banka ATM'sinin duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir banka ATM'sinin duvar kaplamasından kedi sesi geldiğini duyanlar, 2 yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, özel aparatlar yardımıyla yavru 2 kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kediler, itfaiye ekiplerince beslendi. 


Son dakika haberleri! Duvar kaplamasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Duvar kaplamasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Duvar kaplamasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Duvar kaplamasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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