"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
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"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymadığı iddia edilen aracın çarptığı 25 yaşındaki polis memuru, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

16.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:08

Kocaeli'de, görevi sırasında "Dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu yaralanan trafik polisi Fatih Kara, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

8 Haziran tarihinde Körfez ilçesi Kirazlı Yalı mevkiinde meydana gelen olayda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 34 LU 1456 plakalı araç, polisin dur ihtarına uymadı. Hızla yoluna devam eden araç, yol kontrolünde görev yapan polis memuru Yusuf Doğan'a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru kanlar içerisinde yerde kalırken, polis ekiplerince durdurulan araç sürücüsü Fatih K. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Polis ekiplerinin yardım anonsu sonrasında olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı polis memuru Doğan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Doğan, 8 gündür süren yaşam savaşına yenik düşerek şehit oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "8 Haziran tarihinde Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Kara, görevi esnasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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