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Son dakika haber | DÜĞÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 'YAN BAKTIN' KAVGASINDA 12 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokak düğününde, iki aile arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isterken çakıyla ağır yaralanan Mehmet Ali Aydın (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokak düğününde, iki aile arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isterken çakıyla ağır yaralanan Mehmet Ali Aydın (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından suç aleti çakıyı kullandığı belirlenen Caner T.'nin (25) de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Albayrak Mahallesi, Çınar mevkii, Dereli Sokak'taki bir düğünde, dün saat 22.00 sıralarında iki aile arasında iddiaya göre yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Ali Aydın, yaşanan arbedede Caner T. tarafından kasığından çakıyla yaralandı. Düğündeki diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın acı haberi alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, Aydın'ın çakıyla yaralayan Caner T. ile kavgaya karıştıkları belirlenen Y.Y (47), T. T. (44), B.T. (19), N. T. (39), R.T. (35), E.A. (27), A.A. (21.), C.C.A. (15), A.A. (18), A.A (20) ve E. A.'yı (13) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | DÜĞÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 'YAN BAKTIN' KAVGASINDA 12 GÖZALTI

Son dakika haber | DÜĞÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 'YAN BAKTIN' KAVGASINDA 12 GÖZALTI

Son dakika haber | DÜĞÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 'YAN BAKTIN' KAVGASINDA 12 GÖZALTI

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