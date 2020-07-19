Son dakika haberleri | Düğün töreninde gelin ve damada arkadaşlarından bisikletli sürpriz Son dakika haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde, dünya evine giren Murat Demir ve Dilek Kuyucak'ın düğününe, arkadaşları bisikletlerle katılarak sürpriz yaptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, dünya evine giren Murat Demir ve Dilek Kuyucak'ın düğününe, arkadaşları bisikletlerle katılarak sürpriz yaptı.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Murat Demir, hayatını Dilek Kuyucak ile birleştirdi. Sade bir düğünle dünya evine giren çifti, dostları, arkadaşları ve yakınları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Düğünün en renkli anları ise Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin, arkadaşları Murat Demir ve hayatını birleştirdiği Dilek Kuyucak'a yaptığı sürpriz oldu.

Rengarenk bisikletleri ile düğünün yapıldığı alanda müzik eşliğinde daire çizen bisikletliler, güzel görüntüler oluşturdu.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Ali Öz, bisikletin spor ve eğlence aracı özelliğinin yanında aynı zamanda bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, "Hafta sonları Seydişehir'de bulunan eşsiz güzellikteki bisiklet rotalarına bisiklet turları düzenleyerek, spor yaparak hem sağlıklı kalıyor, hem de keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

İlçenin, coğrafi özellikleri nedeniyle ulaşımda bisiklet kullanımı için çok uygun bir yer olduğuna işaret eden Öz, şunları söyledi:

"İş yerlerimize giderken otomobil yerine bisiklet kullanıyoruz. Bu sayede hem yakıt parası ödemiyor, hem çevreyi kirletmiyor, hem de hareketli bir yaşam şekli sürerek sağlıklı kalıyoruz. Bu hafta sonu dostumuz Murat Demir'in düğününe de bisikletlerimizle geldik. Düğün yapılan alana grup halinde bisikletlerimizle girince, davetliler çok mutlu oldular. Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği olarak yeni yuva kuran çiftimize mutluluklar diliyoruz."

Sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını belirten Demir çifti ise arkadaşlarına teşekkür ederek, "Düğünümüzde yaşadığımız bu renkli anlar çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacağımız güzel bir anı oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA