Son dakika haberleri: Doçent oldu, çiçek yerine dayanışma kampanyasına SMS atılmasını istedi
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Son dakika haberleri: Doçent oldu, çiçek yerine dayanışma kampanyasına SMS atılmasını istedi

Bir son dakika haberine göre Doçent oldu, çiçek yerine dayanışma kampanyasına SMS atılmasını istediERZURUM Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Serhat Özbay, doçent olunca tebrik için çiçek göndermek isteyenlere sosyal medyadan çağrı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı...

22.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:18

Doçent oldu, çiçek yerine dayanışma kampanyasına SMS atılmasını istedi

ERZURUM Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Serhat Özbay, doçent olunca tebrik için çiçek göndermek isteyenlere sosyal medyadan çağrı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına SMS göndermelerini rica etti. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığını yapan Serhat Özbay'ın yaklaşık 8 ay önce YÖK'e yaptığı doçentlik başvurusu sonuçlandı. YÖK tarafından Doçentliği kabul edilen eski milli güreşçi Özbay, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Tebrik için gönderilen çiçekleri gören Özbay, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak çiçek göndermek yerine Kovid-19'la mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına SMS atılmasını istedi. Özbay'ın bu çağrısı akademik çevrede eş ve dostları arasında olumlu karşılandı. Özbay'ı odasına kadar giderek tebrik edenler SMS gönderdiklerini de söyledi. YÖK'e yaptıkları doçentlik müracaatının olumlu sonuçlanması sonrası ilk gün odasına çok sayıda çiçek geldiğini söyleyen Doç. Dr. Serhat Özbay, "Bir anda odaya dolan çiçekleri görünce bu kampanyaya destek olmak için böyle bir uygulama yapmaya karar verdim. Sosyal medya hesaplarımdan çağrıda bulunarak tebrik için çiçek göndermek yerine Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olunmasını istedim. Yaşadığımız süreci düşünürsek bu kampanyaya SMS atılmasının beni daha fazla mutlu edeceğini düşündüm. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bu isteğimi kırmayıp yerine getirenler yaptıkları bağışların ekran fotoğraflarını çekip attılar. Kimisi bir SMS kimisi daha fazla SMS attı. Bu da benim mutluluğumu daha da artırdı" diye konuştu. Doç. Dr. Serhat Özbay'ı odasında ziyaret ederek tebrik eden Cebrail Gençoğlu, "Serhat hocamızın doçentlik süreci olumlu sonuçlandıktan sonra kendisinin mesajı üzerine hayırlı olsun dileklerimizi çiçek çikolata alarak değil 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunduk" dedi.

Son dakika haberleri: Doçent oldu, çiçek yerine dayanışma kampanyasına SMS atılmasını istedi

Kaynak: DHA

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