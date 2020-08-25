Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçlü Konak Mahallesi ile Serin Mahallesi'nde köylüler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Birbirine sınır iki mahalle olan Güçlü ve Serin mahallelerinin sakinleri arasında başlayan sözlü kavgaya silahların dahil olmasıylakan döküldü. 3 kişinin öldüğü 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı olay sonrası geniş çapta inceleme başlatıldı.

Olay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Köylüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgayla birlikte çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda 112 sağlık ekibi sevke edildi.

SÖZLÜ TARTIŞMAYA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Silahların konuştuğu kavgada ilk belirlemelere 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi. Jandarma, köyde güvenlik tedbirlerini alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA