Son dakika haberi | Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Yakup Ermiş - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 328 adet ese ele geçirildi.

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 328 adet ese ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 65 bin Amerikan Doları karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Çınar ilçe merkezinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 315 adet sikke, 2 bronz kemer, 2 adet ok ucu, 2 adet yüzük, 5 adet obje, 1 adet toprak küp ve 1 adet bronz kase olmak üzere toplam 328 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar
Son dakika haberi | Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar
Son dakika haberi | Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar
Son dakika haberi | Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar
Son dakika haberi | Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Ermiş

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Son dakika haberi | Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar - Haberler
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