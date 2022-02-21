Son dakika haberleri: Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

AA, Cihan Çetin - Güncel
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk evin çöken duvarının altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk evin çöken duvarının altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yeşil Mahallesi'ndeki metruk eve giren Mert Davulcu, çöken duvarın altında kaldı.

Yakınları tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne götürülen Davulcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi Eski Mahalle'deki mezarlıkta toprağa verildi.

AA / Cihan Çetin - Güncel

Diyarbakır, Çınar, Güncel, Haberler

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