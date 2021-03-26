Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)

Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)

Son dakika haberleri: EVDE SİLAHLI KAVGA ÇIKMIŞDiyarbakır'da polis özel hareket ekiplerince bir evde alıkonulanların kurtarılmasına yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı.

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EVDE SİLAHLI KAVGA ÇIKMIŞ

Diyarbakır'da polis özel hareket ekiplerince bir evde alıkonulanların kurtarılmasına yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Fırat G. yeni sevgili oldukları Ceren A'nın, eski sevgilisi İlhan Ö. ile tekrar birlikte olduğunu öğrenince kaldıkları eve gitti. Kapıyı çalan Fırat G. ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Ceren A. silah sesleri üzerine balkona kaçıp kapıyı kilitlerken, polise de ihbarda bulundu. Polis özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından Ceren A. balkondan alınarak güvenli şekilde dışarı çıkarılırken, vücutlarından çeşitli yerlerinden yaralanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ceren A. ve 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yaralı 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 3 tabanca ele geçirildi.


Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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