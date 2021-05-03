Son dakika haberleri... Diyarbakır'da eğlence yapılan mekana baskın kamerada

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da eğlence yapılan mekana baskın kamerada 25 kişiye korona virüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası kesildi Diyarbakır'da 8 katlı binanın bodrum katındaki alkollü eğlence yaptıkları sırada yakalanan ve aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye korona virüs...