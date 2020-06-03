Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
03.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:16

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli olan akrabalar birbirine girdiği olayda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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