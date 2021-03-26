Son dakika haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli vatandaşa sahip çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde metruk bir binada olumsuz koşullarda yaşamını sürdüren engelli vatandaşa yardım eli uzattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde metruk bir binada olumsuz koşullarda yaşamını sürdüren engelli vatandaşa yardım eli uzattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi 2'nci Sokak'ta metruk binadaki adrese ulaştı. Olumsuz koşullarda yaşamını sürdüren Rauf Taşkıran adlı evsiz vatandaşı gören ekipler kendisine sahip çıktı. Engelli vatandaşın sağlık kontrollerinin yapılması için 112 acil çağrı merkezine ve kimlik tespiti için 155 polis imdat hattına bildirim yapan ekipler, Taşkıran'ın temel ihtiyaçlarını gidermek için sıcak yemek ve meyve ikramında bulundu.

Sağlık ekiplerince kontrolleri için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilen Taşkıran'ın yapılan incelemede zihinsel engelli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, Taşkıran'ı hastanedeki müşahede işlemlerinin bitmesinin ardından, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı