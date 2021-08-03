Son dakika haberleri... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 701'inci gününde sürüyor.

Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylem yapan abla Zekiye Bozdağ, kardeşinden 30 Ağustos 2019'dan bu yana haber alamadıklarını söyledi.

"Kardeşim HDP'liler tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldı. Kardeşimi HDP il binasında aradık. Süleyman'ı tanımadıklarını söylediler. Halbuki kardeşimi bu binadan gönderdiler. Güvenlik kamerası görüntüleri çıktı." diyen Bozdağ, kardeşine kavuşana kadar evlat nöbetine devam edeceğini belirtti.

Bozdağ, "3 Eylül 2019'da ailemle buraya geldik. O günden beri bu kapıdayız. İnşallah tez zamanda bütün çocuklar teslim olur. Kardeşimi almadan kesinlikle buradan ayrılmıyorum. Dağda tek bir çocuk kalmayana kadar eyleme devam edeceğiz." dedi.

Kardeşine seslenen Bozdağ, "Süleyman beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan adalete teslim ol." ifadesini kullandı.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de evladından 8 yıldır haber alamadığını belirtti.

Ödümlü, "Evladımı HDP'liler kandırıp dağa götürdü. Evladımın 8 senedir sesini duymadım. Sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Geçen hafta 3 arkadaşımızın çocuğu geldi, umutlandık. HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. HDP çocuğumuzu verene kadar onların kapısı önünde oturacağız. Sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin