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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota

Diplomatik kaynaklar, Ege'de "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş acımasından dolayı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nın Bakanlığa çağırıldığını ve nota verildiğini belirtti.

Diplomatik kaynaklar, Ege'de "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş acımasından dolayı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nın Bakanlığa çağırıldığını ve nota verildiğini belirtti.

Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmış ve "Baba Oğul" teknesinde bulunun bir vatandaş yaralanmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege'de "seyrüsefer serbestliğine" aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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