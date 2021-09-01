Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Daçiç ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Daçiç ile görüştü

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Daçiç ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı dostum Ivica Daçiç'le görüştük. İlişkilerimizin parlamenter boyutuna büyük önem veriyoruz" dedi.,

(İHA)

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Daçiç ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile telefonda görüştü
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Samet Aybaba Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Daçiç ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:39:34. #1.14#

title