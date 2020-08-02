Son dakika haberleri! Dilovası protokolü bayramda buluştu Son dakika haberlerine göre Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Emniyet Müdürlüğü ve Dilovası Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayramlaştı.

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Emniyet Müdürlüğü ve Dilovası Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayramlaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kent bayramlaşması yapılamayan Dilovası'nda protokol bayramlaşma için buluştu. Kurban Bayramında gerçekleşen protokol bayramlaşmasına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Protokol önce İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun ve sonrasında İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı'nın misafiri oldular. Dilovası protokolü katıldıkları ziyaretlerde güvenlik gücü personelinin bayramını da kutladılar. - KOCAELİ Kaynak: İHA