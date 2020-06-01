Son dakika haberleri! Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri! Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberlerine göre Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı Korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, Sefaköy Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

01.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:34

Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, Sefaköy Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Dilek hemşire için bugün öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışma arkadaşlarıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Dilek hemşirenin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak için Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Fatih Camisine getirildi. Annesi Ünzile, babası Kemal Mertcan Çetin ve yakınlarının katıldığı cenaze namazı ikindi vakti Camii'nin avlusunda kılındı. Dilek Akçabelen edilen dualar alınan helalliğin ardından Kayabaşı Mezarlığına toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haberleri! Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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