Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
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Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü

Ekmek parası için alın teri döken işçiler, sabah işlerine giderken canlarından oldu. Eskişehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

28.08.2020 08:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:27

Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

PANOYA ÇARPIP DEVRİLDİ

Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.

Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, işçilerden H.B. ve Z.B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü

Kaynak: AA

Haber Yorumları (11)
BEKİR: İnsanlar acaba nasıl çalışıyordu gece saat kaçta eve geldi kaçta servise çıktı yorgun uykusuz calisan insanların sonu hep böyle olacaktır.vefat edenlere Allah rahmet etsin kalanlara sabır versin çok acı
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NALBANT: Bir sabah uyanıp ise gidiyorsun ve yolda ölüm karşılıyor ne eş kalıyor,ne çocuk,ne para derdi Allah im ölüm ümüzü hayırlı eyle.
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CİO: Çok iyi başlamıştın yazına keşke şu temel fizik kanunlarına girmeseydin :)
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