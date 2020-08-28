Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
Ekmek parası için alın teri döken işçiler, sabah işlerine giderken canlarından oldu. Eskişehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
28.08.2020 08:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:27
Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
PANOYA ÇARPIP DEVRİLDİ
Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.
2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, işçilerden H.B. ve Z.B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA